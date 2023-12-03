شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أحمد بلحاج: أرسلنا شكوى لـ"فيفا" ضد الزمالك عقب انتهاء مهلة الـ15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام الشحات، وكيل اللاعب المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة الحالى والزمالك السابق، أنه قام بإرسال شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد القلعة البيضاء؛ بسبب المستحقات المتأخرة لصالح اللاعب.

وقال إسلام الشحات، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه عقب انتهاء المهلة التي منحها اللاعب لنادى الزمالك لمدة 15 يوما لم يقم أحد مسئولي القلعة البيضاء بالرد علينا واللاعب له مستحقات مالية بقيمة مليون و400 ألف جنيه.

وأضاف، إن اللاعب قام بإخطار نادى الزمالك منذ يوم 14 نوفمبر الماضى، وإن لدينا مستحقات متأخرة عن الفترة التى قضاها اللاعب في صفوفه بالموسم الماضي.

ويتصدر اللاعب قائمة هدافي الدوري المصري مع الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، برصيد 6 أهداف، وسبق أن لعب بلحاج للزمالك لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادما من أسوان، ولكن لم يُفعِّل الزمالك بند شراء اللاعب ليرحل اللاعب ويعود إلى فريقه السابق أسوان ثم ينتقل إلى فريق سيراميكا الذي قام بإعارة اللاعب إلى فريقه الحالي الجونة.