شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود من تنزانيا اليوم بعد مواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، برنامجاً استشفائياً للاعبيه لاستعادة الفورمة الفنية والبدنية بسبب رحلة تنزانيا وذلك استعداداً لمواجهة بطل الجزائر.
ويلعب الأهلي باستاد القاهرة منذ الموسم الماضي، ولكن وجود صيانة فى أرضية ملعب استاد القاهرة دفعه لاختيار استاد السلام لاستضافة مبارياته بشكل مؤقت لحين انتهاء استاد القاهرة من أعمال الصيانة.
وكان النادى الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا في النسخة الماضية أمام فريق الوداد البيضاوى بعدما نجح في الفوز بمباراة الذهاب 2-1 وتعادل فى المغرب 1-1، وحقق الأهلى 11 لقبا أفريقيا بدورى الأبطال حتى الآن ويبحث عن اللقب الثانى عشر.
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