شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: إدارة جيدة للحكم عبد العزيز بو فى لقاء يانج أفريكانز والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: يانج أفريكانز والأهلى

المسابقة: الجولة الثانية من دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: هدف مقابل هدف

حكم الساحة: عبد العزيز بو

المساعد الأول: حميد الدين ديبه

المساعد الثانى: يوسف محمد

الحكم الرابع: موسى دياو

فى مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة نجح الموريتاني عبد العزيز بوه فى إدارتها بشكل جيد مع طاقم التحكيم نتيجة التركيز واتخاذ القرارات الصحيحة بمعايير واحدة لكلا الفريقين، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالي:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 93 حالة من الحالات المهمة، حيث يدخل لاعب يانج أفريكانز داخل منطقة جزاء الأهلى وينفرد بالمرمى، وينجح ياسر إبراهيم فى لعب الكرة لركلة ركنية، الحكم قريب وفى موقف صحيح ويتخذ قرار بالركنية، وهذه الحالة حدثت بعدها إصابة ياسر إبراهيم مع حارس مرمى الأهلي محمد الشناوى.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 98 يقوم الرابع باستدعاء الحكم عن طريق الـcommunication system ليقوم بطرد مساعد مدرب فريق يانج أفريكانز نتيجة للاعتراض.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من ياسر إبراهيم ومروان عطية من الأهلى نتيجة اللعب بتهور والإصرار على مخالفة قانون اللعبة، كما أنذر لاعب يانج أفريكانز رقم 5 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد.

اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة وتواجد فى الأماكن التى تؤهله لاتخاذ القرارات الصحيحة.

الحكام المساعدون: نجح الحكمان المساعدان فى ضبط حالات التسلل والتعاون بالقرارات التحكيمية مع الحكم طبقا للقانون.