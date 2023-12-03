شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال: تطوير الجانب النفسى سر تحسن نتائج الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن مجلس إدارة النادي لا يتأخر عليهم في أي شيء، موضحاً أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير القلعة البيضاء.

وأضاف جمال، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "نعمل بجد ونقدم كل ما لدينا، وأقول للجماهير إن الجهاز الفني واللاعبين لن يبخلوا بنقطة عرق واحدة من أجل النادي".

وتابع: "اللاعبون يصدقون ما نقوله لهم وعملنا بشكل أكبر على العامل النفسي؛ لأنهم بالفعل لاعبون كبار وإمكانياتهم كبيرة وعملت مع اللاعبين على الجانب النفسي أكثر من الفني خلال الفترة الماضية، وكان ذلك مفتاح الفوز في آخر 3 مواجهات".

وواصل: "تحدثنا مع اللاعبين على ضرورة البناء على المباريات الماضية ونستمر في الفوز لكي لا نعود للبداية ولماذا لا تصحب الثلاث مباريات الذين فزنا بهم 4 أو 5 أو حتى 20 على التوالي".