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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك السبت 2-12-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد.

قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغينى.. استمرار استبعاد عبد الله جمعة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء الأحد باستاد السلام، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن جميع لاعبي الفريق يدركون جيداً أهمية مباراة الغد أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعداداً للقاء سوار الغيني، المقرر له غداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد يوسف أوباما لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم، استعداداً للقاء سوار الغيني فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

نفذ مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وعوده لعمال وموظفى القلعة البيضاء، بإهدائهم 96 رحلة عمرة بالمملكة العربية السعودية.

يواصل محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك وأحمد فتوح ومصطفى الزناري لاعبوا الزمالك تدريباتهم اليومية المنفردة بمقر النادي، وخضع الثلاثي لفقرة تدريبية تحت إشراف مدرب الأحمال لمدة 30 دقيقة فى صالة الجيم، أعقبها تدريبات لمدة 60 دقيقة داخل ملعب حلمى زامورا، اشتملت تدريبات بدنية وجملا فنية.

شهدت النشرة الرياضية، السبت، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مجلس الزمالك يتمسك بعدم الحديث عن أنباء انتقال زيزو للدورى السعودى والأهلى ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز الليلة فى دوري أبطال.

عُقد ظهر السبت، الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

توجه أحمد مجدى، مدرب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، السبت، إلى ويلز لاستكمال دورة "يويفا" للحصول على الرخصة التدريبية "A" من الاتحاد الويلزي لكرة القدم.

يرفض مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، النظر في أي عروض تقدم للاعبي الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل استمرار أزمة إيقاف قيد الفريق.

يتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعدم الحديث عن الأنباء التى ترددت بشأن تلقى أحمد سيد زيزونجم الفريق عرضاً للرحيل إلى نادى الشباب السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة أن إدارة النادى السعودى لم تقدم عرضاً رسمياً إلى القلعة البيضاء.