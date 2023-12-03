شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات اليوم.. وادى دجلة يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق وادي دجلة ، بقيادة الكرواتى إيجور توليتش، جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، متفوقاً على الثنائى بتروجت وغزل المحلة أصحاب الوصافة بنفس الرصيد بفارق الأهداف، بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات الجولة الحادية عشرة...

1 وادي دجلة 20 نقطة

2 بتروجت 20 نقطة

3 غزل المحلة 20 نقطة

4 حرس الحدود 18 نقطة

5 لافيينا 18 نقطة

6 بترول أسيوط 18 نقطة

7 السكة الحديد 15 نقطة

8 أبو قير للأسمدة 15 نقطة

9 طنطا 15 نقطة

10 راية 14 نقطة

11 القناة 13 نقطة

12 بروكسى 13 نقطة

13 مكادى 12 نقطة

14 أسوان 12 نقطة

15 دكرنس 12 نقطة

16 الاتصالات 11 نقطة

17 مصر المقاصة 6 نقاط

18 النجوم 6 نقاط

19 جمهورية شبين 5 نقاط

20 النصر للتعدين 4 نقاط

يستضيف فريق حرس الحدود فى الثانية والنصف مساء اليوم الأحد، فريق طنطا على استاد المكس فى الإسكندرية، فى إطار افتتاح مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دورى المحترفين.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل حرس الحدود مع راية سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق طنطا فوزا صعبا على جمهورية شبين بهدف نظيف فى نفس الجولة.

وطالب محمد مكى المدير الفنى لفريق حرس الحدود، اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل العودة لسكة الانتصارات وخطف صدارة ترتيب دورى المحترفين حتى لو مؤقتا، واستغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى من أجل ترجمتها لأهداف بعدما أهدر المهاجمون العديد من الفرص فى مواجهة راية.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الرابع فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، سجل لاعبو الحرس 17 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

فى المقابل، حذر عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا، من خطورة مهاجمى حرس الحدود وطالب اللاعبين بفرض رقابة لصيقة عليهم وعدم ترك المساحات أمامهم، وضروة مواصلة الانتصارات للتقدم فى جدول الترتيب، وزيادة آماله فى اقتحام المربع الذهبى.

ويحتل فريق طنطا المركز التاسع فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 3 لقاءات وخسر فى 3 مواجهات، سجل لاعبو طنطا 13 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.