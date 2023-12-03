شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة الهلال الليبى بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته في ليبيا مساء السبت على ملعب استاد شهداء بنينا الدولي قبل مواجهة الهلال الليبي غداً بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على فريق الهلال الليبي اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا على ملعب استاد شهداء بنينا الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملاً، فيما يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملاً.

وفاز مودرن فيوتشر على سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف في أولى مواجهاته بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.