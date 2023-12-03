شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: نحاول تعويض الهزيمة أمام الزمالك بالفوز على الهلال الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فاروق لاعب فريق مودرن فيوتشر، جاهزية الفريق لمواجهة الهلال الليبي غدا بالكونفدرالية.
وقال فاروق خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: آخر مباراة لنا تلقينا خسارة أمام الزمالك بالدوري ونحاول أن نخرج من هذه الحالة.
وأضاف: كامل تركيزنا في بطولة الكونفدرالية، استطعنا تحقيق الفوز في المواجهة الأولى بدور المجموعات، ولكن كل مباراة ولها ظروفها الخاصة.
واختتم محمد فاروق تصريحاته قائلا: جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد ولدينا دافع لحصد الثلاث نقاط وتعزيز صدارتنا في المجموعة.
ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفا على فريق الهلال الليبي اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا على ملعب استاد شهداء بنينا الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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