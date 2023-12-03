شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: نحاول تعويض الهزيمة أمام الزمالك بالفوز على الهلال الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فاروق لاعب فريق مودرن فيوتشر، جاهزية الفريق لمواجهة الهلال الليبي غدا بالكونفدرالية.

وقال فاروق خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: آخر مباراة لنا تلقينا خسارة أمام الزمالك بالدوري ونحاول أن نخرج من هذه الحالة.

وأضاف: كامل تركيزنا في بطولة الكونفدرالية، استطعنا تحقيق الفوز في المواجهة الأولى بدور المجموعات، ولكن كل مباراة ولها ظروفها الخاصة.

واختتم محمد فاروق تصريحاته قائلا: جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد ولدينا دافع لحصد الثلاث نقاط وتعزيز صدارتنا في المجموعة.