شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: نعانى بسبب ضغط المباريات واللاعبون جاهزون للقاء الهلال الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر استعداد فريقه لمواجهة الهلال الليبي اليوم بالكونفدرالية.
وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: الهلال الليبي يتمتع بخط دفاع قوي، ولكن فريقي أتم استعداده لتلك المواجهة، وأتم تحضيره لتلك المباراة.
وعن تلاحم المباريات أجاب: أمر صعب ولكن هذا هو عملنا، ونتعامل دائماً مع تلك الظروف ولاعبي فريقي يمتعتون بالاحترافية.
وعن ملعب اللقاء قال: إنه من النجيل الصناعي ولكننا نتعامل مع كل الملاعب.
وأتم حديثه مشيداً بحسن الاستقبال من الجانب الليبي، مشيراً إلى أنه لم يتجول كثيراً في ليبيا بسبب التدريبات وعمله مع الفريق.
ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الهلال الليبي اليوم الأحد على ملعب استاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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