شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: نعانى بسبب ضغط المباريات واللاعبون جاهزون للقاء الهلال الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر استعداد فريقه لمواجهة الهلال الليبي اليوم بالكونفدرالية.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: الهلال الليبي يتمتع بخط دفاع قوي، ولكن فريقي أتم استعداده لتلك المواجهة، وأتم تحضيره لتلك المباراة.

وعن تلاحم المباريات أجاب: أمر صعب ولكن هذا هو عملنا، ونتعامل دائماً مع تلك الظروف ولاعبي فريقي يمتعتون بالاحترافية.

وعن ملعب اللقاء قال: إنه من النجيل الصناعي ولكننا نتعامل مع كل الملاعب.

وأتم حديثه مشيداً بحسن الاستقبال من الجانب الليبي، مشيراً إلى أنه لم يتجول كثيراً في ليبيا بسبب التدريبات وعمله مع الفريق.