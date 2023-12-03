شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة: مواجهة مودرن فيوتشر صعبة بسبب امتلاكه لاعبين كبارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عودة المدير الفني لفريق الهلال الليبي، أن قرعة دور المجموعات أوقعت فريقه في المجموعة الأصعب بكأس الكونفدرالية.

وقال عودة خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: القرعة أوقعتنا في المجموعة الأصعب، جميع الأندية لديها خبرات وإمكانيات قوية.

وأضاف: قدمنا مباراة كبيرة أمام حامل اللقب، وكانت لدينا ركلة جزاء.

وتابع: مودرن فيوتشر فريق كبير ولديه العديد من الخبرات وللمرة الثانية يشارك في الكونفدرالية.

واستطرد: تحدثت مع اللاعبين بضرورة تحقيق الانتصار لاستكمال المشوار.

وأتم: نناشد جماهير ليبيا بشكل عام وجماهيرنا بشكل خاص لمساندة الفريق.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الهلال الليبي اليوم الأحد على ملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.