شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تنظم مهرجان "كلنا آدم" فى المركز الأوليمبى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الشباب والرياضة من مكتب شباب ذوي الهمم، مهرجانا متكاملا بعنوان "كلنا آدم"، للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بمشاركة ذوي الهمم خلال ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "إن الوزارة لديها استراتيجية للاهتمام بشريحة ذوى الهمم، وإطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاماً لذوى الهمم كان محفزاً لتلك الشريحة، وتحقق في هذا العام العديد من البرامج والقوانين التي تستهدف الارتقاء بتلك الشريحة، ونؤكد أن هذا العام كان شارة البدء لاستدامة البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لتلك الشريحة، فذوو القدرات والهمم أثبتوا أنهم علامات بارزة في كل المجالات ونسعى دوماً لاستثمار طاقاتهم".

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: "نعمل على دعم الأشخاص ذوي القدرات والهمم وصقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال النشاط، لجميع فئات الإعاقة الذهنية والحركية والصم والبكم والمكفوفين على مستوى جمهورية مصر العربية، والعمل على تأهيل ذوى القدرات والهمم ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية".

وأوضح الوزير أن برامج الوزارة لذوي القدرات والهمم مستمرة طوال العام، وننتهج سياسة دمج ذوى القدرات والهمم في المجتمع، ولدينا خطة لتطبيق كود الاتاحة في المنشآت الشبابية والرياضية، مع مجموعة من الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم منها قطار شباب ذوي الهمم وبرامج ثقافية متنوعة لتنمية قادرون باختلاف في كافة المجالات الشبابية والرياضية، أيضًا دوري الشباب للصم وكرة السلة للفتيات، وتنفيذ مراكز التخاطب وخدمات ذوي الهمم بمراكز الشباب بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا بالإمارات.

ويُعد يوم "قادرون باختلاف" هو أحد الأيام المهمة التي تسلط الضوء على هذه الفئة الرئيسية من المجتمع، لدعمهم واحترام حقوقهم، وتسليط الضوء على النماذج الفريدة، الأمر الذي دفع وزارة الشباب والرياضة للعمل على وضع الخطط والبرامج التي تولي رعاية خاصة بذوي القدرات والهمم، لصقل مهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية، حيث الحكومة المصرية لا تألو جهداً لدعم ذوي القدرات والهمم.

يتضمن المهرجان ألعابا إلكترونية وألعابا ترويحية، بالإضافة إلى ورش رسم، وفقرات فنية في الموسيقى والكورال بمشاركة ذوي الإعاقة من "متلازمة داون"، علاوة على افتتاح عيادة الطب النفسي لذوي الهمم لمتابعتهم نفسياً وتأهيلهم للمجتمع.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون، يتم في 3 ديسمبر من كل عام.