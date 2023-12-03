شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى اليوم الأحد 3 / 12 / 2023 فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال اليوم، الأحد، لمواجهة سوار الغينى فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعدما فاز الزمالك على أبوسليم بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. ونجح يوسف أوباما فى إحراز هدف الفوز للزمالك فى مرمى أبوسليم الليبي عن طريق رأسية مميزة سكنت الشباك، فى المباراة التى جمعتهما الأسبوع الماضى ببرج العرب.

وطلب نادي الزمالك من نظيره سوار الغيني إقامة المباراة في القاهرة بدلاً من كوت ديفوار، وتمت الموافقة من جانب الفريق الغيني، على أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.







مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية يخوض الزمالك مباراة مهمة مع سوار الغينى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى في الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي.

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024 الجولة الثانية: الزمالك أمام سوار الغيني يوم 3 ديسمبر 2023. الجولة الثالثة: الزمالك وساجرادا يوم 10 ديسمبر 2023. الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023. الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024 الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024 القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024 القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.