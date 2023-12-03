شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى اليوم الأحد 3 / 12 / 2023 فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
وطلب نادي الزمالك من نظيره سوار الغيني إقامة المباراة في القاهرة بدلاً من كوت ديفوار، وتمت الموافقة من جانب الفريق الغيني، على أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.
موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى في الكونفدرالية
مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية
ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي.
الجولة الثانية: الزمالك أمام سوار الغيني يوم 3 ديسمبر 2023.
الجولة الثالثة: الزمالك وساجرادا يوم 10 ديسمبر 2023.
الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.
الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024
الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024
يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.
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