شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: جمهور الزمالك له فضل كبير فى استعادة الفريق نتائجه الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مجدي، المدرب المساعد لفريق الكرة بالزمالك، أن الفريق استعاد نتائجه الإيجابية مؤخرًا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في آخر مباراتين، وكان لجماهير الزمالك دور كبير في هذا الأمر.

وأضاف مجدي، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، إن الجهاز الفني يحاول تحقيق أفضل نتائج في ظل ضغط المباريات.

وشدد على أن اختيار اللاعبين وطريقة لعب كل مباراة مع ضغط المباريات تحتاج تركيزا واستعدادا دائما، ويقوم الجهاز الفني باختيار التشكيل وفقًا لرؤيته لكل مباراة.

وأشار مجدي إلى أن سيد نيمار عاد للتدريبات وشارك بعد شفائه من الإصابة وأصبح جاهزا للمباريات، فيما سيعود الونش للتدريبات خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، وهو أمر مهم للفريق خاصة للدور الذي يلعبه الونش داخل وخارج الملعب.