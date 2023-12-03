شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: جماهير الزمالك هى السند وهناك التزام تام من لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن هناك التزاما كبيرا نن لاعبي الزمالك خلال المرحلة الماضي، وهو ما انعكس على النتائج الإيجابية.

وأضاف مجدي، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، إن الفريق يسير بخطى ثابتة لاستعادة المكانة الطبيعية للزمالك، موجهًا الشكر للاعبين الكبار على دورهم المهم مع الفريق.

كما وجه عبد الواحد السيد الشكر لجماهير الزمالك، مؤكدًا أنهم السند الأساسي للفريق، وطالبهم باستمرار الدعم، كما أثنى على فريق التحليل الذي يؤدي دوره على أكمل وجه لخدمة الفريق.