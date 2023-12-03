من الأهلي وبيراميدز إلى الوداد.. نتائج مخيبة للأندية العربية في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

فشلت الأندية العربية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تحقيق أي فوز خلال المباريات التي خاضتها ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة، والتي أقيمت مساء السبت.

ولم تنجح أندية الأهلي وبيراميدز من مصر، والوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي في تحقيق أي فوز في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

واكتفى الأهلي بالتعادل مع مضيفه يانج أفريكانز بهدف لمثله وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ورغم التعادل، حافظ المارد الأحمر على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.

كما تعرض فريق بيراميدز لخسارة تاريخية أمام نواذيبو بنتيجة 0-2، ضمن المجموعة الأولى، لتكون هذه أول هزيمة لفريق مصري أمام منافس موريتاني.

كما أن فريق نواذيبو أضبح أول فريق موريتاني في التاريخ يحقق الفوز في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبهذه الخسارة، تذيل بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى بفارق المواجهات المباشرة عن نواذيبو الثالث ومازيمبي الوصيف وصن داونز الجنوب أفريقي المتصدر.

وواصل الوداد المغربي نتائجه السلبية وغير المتوقعة بخسارته 0-1 أمام مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري.

وبهذه النتيجة، تلقى الوداد الهزيمة الثانية على التوالي في دور المجموعات، ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط بعد هزيمتين.

كما تعرض فريق النجم الساحلي التونسي للهزيمة الثانية على التوالي في دور المجموعات بخسارته 0-2 أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي الذي انفرد بصدارة المجموعة الثالثة.

ورفع بترو أتليتيكو رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متقدما بثلاث نقاط على الهلال السوداني والترجي التونسي فيما تذيل النجم المجموعة بدون نقاط.