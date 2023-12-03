الشباب السعودي يفاوض ظهير منتخب إيطاليا لضمه في يناير

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول مجلس إدارة نادي الشباب السعودي في مفاوصات مع نجم منتخب إيطاليا للانتقال إلى دوري روشن خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد الصحفي “نيكولا شيرا”، عبر حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، فإن نادي الشباب السعودي يرغب في التعاقد مع اللاعب الإيطالي ليوناردو سبينازولا، الظهير الأيسر لنادي روما.

وأشار إلى أن نادي الشباب طلب معلومات بخصوص سبينازولا الذي ينتهي عقده مع روما في يونيو 2024.

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وينتهي عقد نجم منتخب إيطاليا مع نادي روما بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الآن.

وكان ليوناردو سبينازولا صاحب الـ30 عامًا، قد انتقل إلى نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادمًا من يوفنتوس، ويلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2017.

الجدير بالذكر أن فريق الشباب سقط أمام نظيره التعاون السعودي، بهدف لهدفين في الجولة الخامسة عشر من منافسات الجولة الخامسة عشر بمسابقة الدوري السعودي.