رقم سلبي لـ مانشستر يونايتد غائب منذ 101 عامًا بعد السقوط أمام نيوكاسل

حقق فريق مانشستر يونايتد، رقمًا سلبيًا، بعد الهزيمة التي تلقاها أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وحل مانشستر يونايتد ضيفًا على حساب نظيره نيوكاسل، على ملعب سانت جيمس بارك، مساء السبت الموافق 2 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد بهدف نظيف أحرزه أنتوني جوردون في الدقيقة 55، لصالح فريق نيوكاسل.

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وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والاحصائيات، فإن مان يونايتد لم يفز في مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق يبدأ في المراكز الثمانية الأولى في الجدول منذ أكتوبر 2021 ضد توتنهام تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

وأوضحت أن منذ ذلك الحين، تعادل الشياطين الحمر في ثلاث مباريات وخسر الفريق 10 من أصل 13 مباراة خاضها.

كما تعد تلك المرة الأولى منذ عام 1922 (101 عامًا)، التي ينجح فيها نيوكاسل في الفوز على مانشستر يونايتد في 3 مباريات متتالية.

وتمكن نيوكاسل في الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية في الدوري أمام مانشستر يونايتد، للمرة الأولى من 126 عامًا.