احتفال مؤمن زكريا في سقوط النجم الساحلي أمام بترو أتليتكو.. فيديو

احتفل أليكساندري جويديس نجم فريق بترو أتليتكو الأنجولي، بهدفيه في شباك النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا على طريقة مؤمن زكريا نجم الاهلي السابق.

ونجح أليكساندري جويديس في قيادة فريقه بترو أتليتكو للفوز على نظيره النجم الساحلي التونسي، بعدا سجل ثنائية، ليقلد الاحتفال الشهير لنجم الاهلي السابق مؤمن زكريا.

واشتهر مؤمن زكريا بطريقة احتفال خاصة به، حينما كان يحتفل بإحرازه للأهداف، فيما يقوم بعض اللاعبين بالاحتفال على طريقة نجم الاهلي السابق لمساندته ودعمه في مرضه.

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وتلقى النجم الساحلي التونسي خسارته الثانية في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، على يد بترو أتلتيكو الأنجولي.

وكان النجم الساحلي قد خسر في الجولة الأولى أمام الترجي صفر /2، قبل تلقيه الهزيمة الثانية أمام بترو أتليتكو.

وسجل أليكساندري جويديس هدفا الفريق الأنجولي في الدقيقتين الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و67.

ويتصدر فريق بترو أتليتكو ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والترجي ثالثا برصيد 3 نقاط، والنجم الساحلي يتذيل الترتيب دون نقاط.