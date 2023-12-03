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كم هدف سجله محمد صلاح أمام فولهام قبل موقعة الليلة؟

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محمد صلاح - ليفربول

محمد صلاح -

يستعد فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، لملاقاة نظيره فولهام، اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الممتاز.

وسقام مباراة ليفربول ضد فولهام في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي، 2023/24، على ملعب “الأنفيلد”.

عدد أهداف محمد صلاح في شباك فولهام قبل موقعة الليلة

خاض محمد صلاح مع ليفربول أمام فولهام قبل موقعة الليلة 6 مباريات، فاز الريدز في 3، وتعادل في 2، وخسر واحدة، وسجل الفرعون المصري 4 أهداف.

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ويغيب عن صفوف فريق ليفربول أمام فولهام حارس المرمى أليسون بيكر بسبب الإصابة، وكذلك ديوجو جوتا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة، في حين أن فولهام لديه 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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