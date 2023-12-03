نجم فيوتشر يرفض إغراءات الزمالك من أجل الاهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، إن أحد نجوم فريق فيوتشر رفض إغرارات نادي الزمالك للحصول على خدماته في يناير، من أجل الانتقال إلى الاهلي.

ويرغب نادي الزمالك في الحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، والذي يعد هدفًا للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أمير هشام في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج”بلس 90″، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع عمر كمال عبدالواحد، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأوضح، أن الزمالك قدم عرض مغري من الناحية المادية لـ عمر كمال، بالإضافة إلى نادي بيراميدز للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار أمير هشام إلى أن مفاوضات الزمالك مع لاعب فيوتشر تأتي مع اقتراب حل أزمة إيقاف القيد وتباطؤ من مسؤولي النادي الاهلي.

واختتم، بأنه حتى الآن عمر كمال عبد الواحد رغبته الانضمام إلى النادي الاهلي.