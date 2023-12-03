عامر حسين يتحدث عن تأجيل مباراة الاهلي وزد ويؤكد على موعد نهاية الدوري

تحدث عامر حسين عضو مجلس اتحاد الكرة عن تأجيل مباراة الاهلي وزد في الدوري المصري، مؤكدًا موعد انتهاء بطولة دوري نايل المصري.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت تأجيل مباراة الاهلي ضد نظيره زد أف سي التي كان مقرر لها يوم 6 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري نايل.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: “تأجيل مباراة الاهلي وزد، بسبب تغيير موعد مباراة الأحمر ضد شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا”.

وأشار إلى أن لجنة المسابقات تعمل وفقا لمواعيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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وشدد رئيس لجنة المسابقات على أن بطولة الدوري المصري ستنتهي شهر يوليو كما هو مُعلن من قبل.

وأوضح: “أرسلنا تأكيدا لجميع الأندية بموعد كأس الرابطة بالتزامن مع كأس الأمم الأفريقية ولم يخبرنا أي فريق بالاعتذار عن عدم المشاركة حتى الآن”.

وواصل: “ليس هناك فريق مجبر للمشاركة في بطولتي كأس الرابطة وكأس مصر معا، ولكن الأزمة تكمن في اعتذار أي فريق بعد إقامة القرعة”.

واختتم عامر حسين تصريحاته: “مجلس إدارة الرابطة هو من يقرر العقوبة وفقا للحالة”.