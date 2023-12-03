شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي فى دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على الهلال الليبي، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز مودرن فيوتشر فى اللقاء الأول من دور المجموعات على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم باستاد السلام، بينما خسر الهلال الليبي أمام اتحاد الجزائر بهدفين نظيفين.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي

تقام مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد شهداء بنينا.

ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر

ويقع فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري، ويتصدر اتحاد الجزائر مجموعة مودرن فيوتشر برصيد 3 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر بنفس الرصيد، بينما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي في المركز الثالث، وأخيراً الهلال الليبي بدون نقاط في مؤخرة المجموعة.

التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشر

ومن المتوقع أن يخوض مودرن فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: احمد عاطف

جلال جيد يقود مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي

أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع، ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.