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انطلاق منافسات الجولة الثامنة بدوري Nile غداً

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً، الاثنين، منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري Nile ، ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة، علما بأن المارد الأحمر يتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري 
 

الاثنين 

سموحة & فاركو..7 مساء 

الثلاثاء 

بلدية المحلة & طلائع الجيش..4 عصراً 

الإسماعيلى & البنك الأهلى..7 مساءً 

سيراميكا & إنبى..7 مساءً 

الأربعاء 

المقاولون العرب& الداخلية..7 مساءً 

الخميس 

الزمالك & الاتحاد السكندري..7 مساءً 

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز
 

بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة 

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا 

 

 

القناة الناقلة لمباريات الدوري وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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