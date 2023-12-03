شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ جاهز للظهور فى قائمة الطلائع أمام بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود لاعبه أحمد الشيخ فى مباراة بلدية المحلة المقبلة بالدوري، بعد تعافيه من الإصابة بالتهاب فى عضلات البطن أبعده عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية، ونفذ اللاعب برنامجا تأهيليا تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالطلائع ليصبح جاهزاً للظهور فى قائمة الطلائع أمام بلدية المحلة.

ورفض عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق، وقرر أن يستأنف الفريق تدريباته، الجمعة، استعداداً لمواجهة بلدية المحلة.

كما رفض عبد الحميد بسيونى خوض الطلائع مباراة ودية نظراً لضيق الوقت قبل مواجهة بلدية المحلة.

ويستعد الطلائع لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري

ويحتل الطلائع المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري رصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 6.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة.



