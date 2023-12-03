لمحبي الملاكمة.. "تركي آل الشيخ" يعلن مفاجأة لكل الجنسيات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة للموهوبين في رياضة الملاكمة.

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "‏تحب الملاكمة وعندك موهبة؟ تقدم وسجل لاختبارات القبول في جيم مايك تايسون".

‏وأضاف: "الأفضل سيحصل على تدريب في جيم مايك تايسون، على يد أفضل الخبراء في عالم الملاكمة ومكافأة شهرية للمتدرب"، مؤكداً أن القبول لكل الجنسيات.

وأعلن تركي آل الشيخ عن عن العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية ضمن موسم الرياض.