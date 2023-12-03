اخبار الرياضه

لمحبي الملاكمة.. "تركي آل الشيخ" يعلن مفاجأة لكل الجنسيات (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، عن مفاجأة للموهوبين في الملاكمة.

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "‏تحب الملاكمة وعندك موهبة؟ تقدم وسجل لاختبارات القبول في جيم مايك تايسون".

‏وأضاف: "الأفضل سيحصل على تدريب في جيم مايك تايسون، على يد أفضل الخبراء في عالم الملاكمة ومكافأة شهرية للمتدرب"، مؤكداً أن القبول لكل الجنسيات.

وأعلن تركي آل الشيخ عن عن العديد من الفعاليات والترفيهية ضمن موسم الرياض.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا