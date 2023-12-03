شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: نرحب بالحصول على نسبة إعادة البيع فى صفقة حمدى فتحى على أقساط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى، إنه يرحب بالحصول على نسبة إعادة البيع فى صفقة حمدى فتحى إلى الوكرة القطرى على أقساط، مؤكدا أنه طالب مسئولى القلعة الحمراء بالقيمة المضافة فى صفقة اللاعب والبالغة 4 ملايين و200 ألف جنيه.

وأضاف الشريعى، خلال حواره لقناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق: "المجلس الماضى قام ببيع حمدى فتحى للنادى الأهلى مع وجود بعض الامتيازات حتى وصلت القيمة إلى 30 مليون جنيه، ومن ضمنها القيمة المضافة، التى لم يدفعها النادى الأهلى".

وتابع رئيس إنبى: "المجلس الماضى لم يحصل القيمة المضافة فى صفقة حمدى فتحى البالغة 4 ملايين و200 ألف جنيه، وهذه مديونية على النادى الأهلى بهذه القيمة، وطالبناهم بها من خلال بعض الإجراءات، خاصة أن هناك جهات تراقبنى".

واختتم الشريعي تصريحاته قائلا: "خاطبت الأهلى واتحاد الكرة من أجل حل الموضوع والرد كان هنشوف، على الرغم من أن عقد حمدى فتحى فيه بند واضح أن القيمة المضافة يتحملها النادى الأهلى، وإنبي يرحب بالحصول على نسبة إعادة البيع فى صفقة حمدى فتحى بشكل عام على أقساط".

وانتقل حمدي فتحي من إنبي إلى الأهلي عام 2019 مقابل 30 مليون جنيه، والاتفاق أن يحصل الفريق البترولى على 20% من قيمة بيعه مستقبلا بعد خصم مبلغ 30 مليون جنيه من قيمة المبلغ المباع به إلى الوكرة القطرى الذى رحل إليه فى بداية الموسم الحالى.