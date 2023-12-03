موعد مباراة الأهلى القادمة أمام شباب بلوزداد فى دوري الأبطال والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى من تنزانيا، اليوم الأحد، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت مساء السبت فى العاصمة دار السلام.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري ابطال افريقيا

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الاهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الاهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

مشوار الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.