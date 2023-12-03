شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق صباح اليوم منافسات نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وكان ثنائي وادي دجلة علي فرج المصنف الأول على العالم للرجال، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، قد تأهلا لهذا الدور. وتلتقي هاني الحمامي مع الأمريكية أماندا صبحي في نهائي السيدات، بينما يلتقي علي فرج مع النيوزيلندي بول كول.

وكانت هانيا الحمامي قد فازت في مباراة الدور نصف النهائي على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-1.

بينما فاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالميًا بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-9، 11-8.

يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.