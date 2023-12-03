شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى والمقاولون العرب يتوجان بكأس الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر عام 1993توج الاهلى بلقب بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس عام 1993 بعد فوزه على أفريكا سبورت الإيفوارى 2-1 بمجموع المباراتين، ليحقق الأهلي الفوز بالبطولة للمرة الرابعة بعدما فاز الأهلي بهذا اللقب أعوام 1984و 1985 و 1986 وحقق الأهلي بذلك رقما قياسيا كأكثر الأندية تحقيقا لهذا اللقب.

شارك الأهلي فى تلك البطولة بصفته بطل كأس مصر عام 1992 بعد فوزه على الزمالك في النهائي 2-1 بهدفي أيمن شوقي، لعب الأهلي فى دور الـ 32 مع فريق بمبا التنزاني و فاز عليه ذهابا بالإسكندرية 5-0 بأهداف: محمد رمضان - ياسر ريان - حسام حسن (هدفين) - وليد صلاح الدين و تعادل الفريقان ايابا في تنزانيا بدون أهداف ليصعد الأهلي للدور التالي.

وواجه الأهلى فى دور الستة عشر نظيره فريق الأرسنال بطل ليسوتو و فاز عليه الأهلي ذهابا في ليسوتو 1-0 بهدف لأيمن شوقي و كرر الأهلي الفوز بالإسكندرية 1-0 بهدف لحسام حسن و صعد الأهلي للدور التالي.

ولعب الأهلى دور الثمانية مع فريق المريخ السوداني وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالخرطوم 2-1 وأحرز هدفي الأهلي: محمد رمضان وأيمن شوقي وفي لقاء العودة باستاد المقاولين العرب فاز الأهلي 5-1 بأهداف: هادي خشبة - حسام حسن - محمد رمضان (هدفين) - ياسر ريان وصعد الأهلي للدور قبل النهائي.

ولعب الأهلى دور الأربعة مع فريق كانيمي ووريرز النيجيري وفاز الأهلي ذهابا بالقاهرة 3-0 بأهداف : جمال السيد(ضربة جزاء) - إبراهيم حسن - محمد رمضان وتعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء العودة بلاجوس ويصعد الأهلي للمباراة النهائية.

لعب الأهلي المباراة النهائية مع فريق أفريكا سبور الإيفواري وتعادل الأهلي معه ذهابا في ابيدجان 1-1 و احرز هدف الأهلي : محمد عبد الجليل و في لقاء العودة فاز الأهلي 1-0 بهدف عادل عبد الرجمن من ضربة جزاء.

وتوج الأهلي باللقب وفاز بكأس نيلسون مانديلا وبدون هزيمة و كان يدرب الأهلي في دور الـ 32 والـ 16 أنور سلامة و بعدها أكمل الإنجليزي الان هاريس المسئولية حتى تحقيق اللقب و تسلم كأس البطولة كابتن الفريق وقتها احمد شوبير.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى. ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023 وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن. وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فى مثل هذا اليوم 3 ديسمبر 1982 نجح المقاولون العرب فى تحقيق إنجاز لا ينسى بتتويجه بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه عقب فوزه على باور ديناموز الزامبى بهدفين دون رد التى أقيمت باستاد القاهرة وأدارها الحكم السنغالى بكارى سار، كانت مهمة ذئاب الجبل سهلة بعد فوزه بهدفين فى لقاء الذهاب .

وتخطى المقاولون العرب جميع الأدوار حتى وصل للمباراة النهائية، أمام فريق باور ديناموز الزامبي، واستطاع المقاولون العرب الفوز برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، ليحرز فريق ذئاب الجبل كأس الكؤوس الإفريقية فى نسخة 1982 كأول فريق مصرى وعربى يتوج باللقب (هذه البطولة كانت آخر نسخة لها عام 2003، وبعد ذلك تم دمجها مع بطولة كأس الاتحاد الإفريقي، لتكون بطولة واحدة بمسمى جديد وهى كأس الكونفيدرالية).

ويعد المقاولون العرب أحد الأندية أصحاب التاريخ الكبير فى الدورى المصرى الممتاز، حتى مع غيابه لفترة كبيرة عن مناطق الكبار، إلا أنه عاد خلال الفترة الأخيرة وبقوة حتى استعاد مكانته فى المربع الذهبى والمنافسات الأفريقية، ويعد المقاولون العرب، ثالث الأندية المصرية حصدًا للبطولات القارية بعد الأهلى والزمالك، ويملك ذئاب الجبل، 3 ألقاب فى كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996.

تأسس نادى المقاولون العرب عام 1973، وكانت انطلاقته الأكبر فى الثمانينيات عندما وصل إلى نهائى كأس مصر فى موسم 81 إلا أنه خسر أمام الأهلى بركلات الترجيح، وفى الموسم التالى حصد المركز الرابع بالدورى الممتاز وشارك فى كأس الكؤوس الأفريقية ليحقق اللقب.

ومن هنا انطلق المقاولون العرب لوضع اسمه بين كبار الدورى المصرى الممتاز، ليتوج بلقب البطولة مرة وحيدة فى موسم 83، بينما بطولة كأس الكؤوس كانت من نصيبه فى موسمين 83، و96، ويمتلك 3 ألقاب لكأس مصر أعوام 90، و95، و2004، وكانت بطولته الأخيرة فى نفس العام متوجًا بالسوبر المحلى على حساب الزمالك.

ويمتلك المقاولون العرب نقطة بارزة فى تاريخه فى الدورى الممتاز بعيدًا عن الأرقام والبطولات، إذ أنه صاحب الفضل على الكرة المصرية فى خروج الأسطورة العالمى محمد صلاح ناشئ النادى والذى يقود كتيبة ليفربول الإنجليزى إلى تحقيق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية والعالمية.

ويتصدر ناصر محمد علي قائمة هدافى المقاولون العرب فى بطولات أفريقيا برصيد 15 هدفًا، يليه نبيل إبراهيم (9 أهدافا) وحمدى نوح (8 أهدافا).