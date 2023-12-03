الامارات | تعرف إلى نتيجة قرعة يورو 2024.. حامل اللقب في مجموعة الموت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" بألمانيا، والتي جرت السبت، في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورغ، عن وقوع منتخب ألمانيا صاحب الأرض في مجموعة متوازنة فيما تعد "مجموعة الموت" هي المجموعة الثانية التي ضمت إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا، بجانب وقوع منتخب فرنسا إلى جانب هولندا في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا وإسكتلندا والمجر وسويسرا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

وجاء في المجموعة الثالثة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا.

أما المجموعة الرابعة ضمت المنتخب الفائز من المسار الأول للملحق الفاصل، إلى جانب هولندا والنمسا وفرنسا.

ويلعب منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات سلوفاكيا ورومانيا والمنتخب الفائز من المسار الثاني للملحق الفاصل.

وفي المجموعة السادسة ستتواجد منتخبات تركيا والمنتخب الفائز من المسار الثالث للملحق الفاصل والبرتغال والتشيك

ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية مع نظيره الإسكتلندي على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ يوم 14 يونيو.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخباً، يتم توزيعها على ست مجموعات، تقام مبارياتها في عشرة إستادات بعشر مدن مختلفة.

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، حيث تقام المباراة الافتتاحية على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ، والمباراة النهائية على الإستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

وتحمل هذه النسخة من بطولات كأس الأمم الأوروبية رقم 17 حيث انطلقت البطولة في 1960 وأقيمت جميع نسخها بشكل منتظم كل أربع سنوات باستثناء النسخة الماضية التي تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كورونا، وتعيد النسخة الـ17 البطولة إلى تواترها الطبيعي لتقام في 2024.

وجرى الكشف عن هوية 21 منتخباً فقط خلال الحفل، فيما ستتحدد هوية آخر ثلاثة منتخبات تتأهل للبطولة من خلال الملحق الفاصل في مارس 2024 قبل أقل من ثلاثة شهور فقط على بدء فعاليات البطولة.