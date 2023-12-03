الامارات | الأهلي والوداد يتعثران في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرط الأهلي المصري في فوز سهل كان في متناوله أمام مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني، واكتفى بالتعادل الإيجابي معه 1-1، السبت، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ورغم التعادل، انفرد الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما قبع يانغ أفريكانز في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة.

وكان الأهلي استهل مشواره في المجموعة بالفوز 3-0 على ضيفه ميدياما الغاني في الجولة الأولى، التي شهدت خسارة يانغ أفريكانز 0-3 أمام مضيفه شباب بلوزداد.

في المقابل واصل الوداد المغربي نتائجه السلبية في دوري أبطال إفريقيا بخسارته 0-1 أمام مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري السبت، ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في دور المجموعات.

ويتذيل الوداد ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط بعد هزيمتين فيما يتصدر أسيك المجموعة بأربع نقاط متقدماً بفارق الأهداف على جوانينغ غالاكسي القادم من بوتسوانا الذي تعادل سلبياً مع ضيفه سيمبا التنزاني، صاحب المركز الثالث بنقطتين.