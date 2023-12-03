الامارات | 3 قمم نارية في الدوريات الأوروبية.. تعرف إلى أبرز مباريات الأحد

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قمم نارية في الدوريات الأوروبية.. تعرف إلى أبرز مباريات الأحد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الدوريات الأوروبية مجموعة من المباريات القوية اليوم الأحد، أبرزها 3 قمم نارية ستجمع مانشستر سيتي مع توتنهام وبرشلونة مع أتلتيكو مدريد ونابولي مع إنتر ميلان.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد بتوقيت الإمارات
18:00بورنموث-- : --أستون فيلا
18:00تشيلسي-- : -- برايتون
18:00وست هام يونايتد-- : --كريستال بالاس
18:00ليفربول-- : --فولهام
20:30مانشستر سيتي-- : -- توتنهام
17:00ريال مايوركا-- : --ديبورتيفو ألافيس
19:15ألميريا -- : -- ريال بيتيس
21:30إشبيلية -- : -- فياريال
00:00برشلونة-- : --أتلتيكو مدريد
15:30ليتشي-- : --بولونيا
18:00فيورنتينا-- : --ساليرنيتانا
18:00أودينيزي-- : --هيلاس فيرونا
21:00ساسولو-- : --روما
23:45نابولي -- : -- إنتر ميلان
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news