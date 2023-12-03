اخبار الرياضه

الامارات | 3 قمم نارية في الدوريات الأوروبية.. تعرف إلى أبرز مباريات الأحد

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قمم نارية في الدوريات الأوروبية.. تعرف إلى أبرز مباريات الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الدوريات الأوروبية مجموعة من المباريات القوية اليوم الأحد، أبرزها 3 قمم نارية ستجمع مانشستر سيتي مع توتنهام وبرشلونة مع أتلتيكو مدريد ونابولي مع إنتر ميلان.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد بتوقيت الإمارات

18:00بورنموث-- : --أستون فيلا         

18:00-- : -- برايتون               

18:00وست هام يونايتد-- : --كريستال بالاس             

18:00-- : --فولهام        

20:30مانشستر سيتي-- : -- توتنهام

17:00ريال مايوركا-- : --ديبورتيفو ألافيس                

19:15ألميريا -- : -- ريال بيتيس            

21:30إشبيلية -- : -- فياريال

00:00-- : --أتلتيكو مدريد

15:30ليتشي-- : --بولونيا          

18:00فيورنتينا-- : --ساليرنيتانا           

18:00أودينيزي-- : --هيلاس فيرونا               

21:00ساسولو-- : --روما          

23:45نابولي -- : -- إنتر ميلان

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا