شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر تحدياً قوياً، عندما يحل ضيفاً على الهلال الليبي، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ماذا قدم مودرن فيوتشر والهلال في الكونفدرالية ماذا قدم مودرن فيوتشر والهلال في الكونفدرالية

حقق مودرن فيوتشر فوزاً مثيرا فى اللقاء الأول على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم باستاد السلام، بينما خسر الهلال الليبي أمام اتحاد الجزائر بهدفين نظيفين.





موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبيتقام مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد شهداء بنينا.





ترتيب مجموعة مودرن فيوتشرويقع فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري، ويتصدر اتحاد الجزائر مجموعة مودرن فيوتشر برصيد 3 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر بنفس الرصيد، بينما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي في المركز الثالث، وأخيراً الهلال الليبي بدون نقاط في مؤخرة المجموعة.





التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشرومن المتوقع أن يخوض مودرن فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف





جلال جيد يقود مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبيوأخطر الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع، ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.