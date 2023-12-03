منتخب ناشئات الطائرة يواجه الكاميرون فى بطولة أفريقيا اليوم

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عاما نظيره الكاميرونى، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا فى نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

تقام المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع منافسات البطولة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من، نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من، إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.