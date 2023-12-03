شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من تنزانيا بعد التعادل مع يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادى الأهلى منذ قليل للقاهرة قادمة من تنزانيا بعد التعادل مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق في دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف لمثله مع يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة خاصة في المحاولات الهجومية التي لاحت أمام حسين الشحات ومحمود كهربا وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، لكنها أُهدرت جميعًا نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

تقدم الأهلي في الدقيقة 86 بهدف حمل توقيع بيرسي تاو وتعادل يانج أفريكانز في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة، ويحصل يانج أفريكانز على أول نقطة.