شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسوار الغينى اليوم الأحد 3 / 12 / 2023 فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سوار الغينى باستاد السلام، فى إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مشوار الزمالك وسوار الغينى فى الكونفدرالية

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفى المقابل، افتتح سوار الغينى مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة الجمارك الموريتانى بالتعادل ذهاباً بهدفين لكل فريق والتعادل السلبى فى مباراة الاياب بالدور التمهيدى الأول، ثم خسر سوار الغينى من أكاديمية أمادو ديالو ساحل العاج بهدفين مقابل هدف فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى ثم نجح فى الفوز بهدفين دون رد بمباراة الاياب ليصعد لدور المجموعات ، وخسر سوار الغينى من ساجرادا الانجولى فى أول جولة من دور المجموعات بهدفين دون رد.



2_صافرة جنوب أفريقية لإدارة مباراة الزمالك وسوار الغينى 2_صافرة جنوب أفريقية لإدارة مباراة الزمالك وسوار الغينى

ويتولى الجنوب أفريقي أبونجيل توم بإدارة المباراة تحكيميًا، ويعاون أبونجيل توم في إدارة المباراة كل من مواطنه الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو مساعد ثاني، والجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني حكم رابع، واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب على إلمي مراقباً للمباراة، والتوجولي كوكو ديجاوب مراقباً للحكام.



3_ الزمالك يتفوق على سوار الغينى فى القيمة التسويقية 3_ الزمالك يتفوق على سوار الغينى فى القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسوار الغينى 2 مليون يورو. 4_أرقام الأندية المصرية أمام الغانية قبل مواجهة الزمالك وسوار 4_أرقام الأندية المصرية أمام الغانية قبل مواجهة الزمالك وسوار

لعبت الأندية المصرية 7 مباريات أمام الأندية الغانية، حققت 6 انتصارات وتعادلا وحيدا، ولم يواجه الزمالك أى فريق غانى قبل لقاء سوار الليلة.



5_ أرقام معتمد جمال مع الزمالك 5_ أرقام معتمد جمال مع الزمالك

قاد معتمد جمال الزمالك فى 3 مباريات وحقق 3 انتصارات وسجل الفارس الابيض تحت قيادته 6 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف حيث قاد معتمد جمال الزمالك أمام بيراميدز فى كأس مصر وانتهى الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليفوز الفارس الابيض بركلات الترجيح ثم جاءت المباراة الثانية أمام أبو سليم بالكونفدرالية وفاز الزمالك بهدف دون رد وجاء اللقاء الأخير أمام مودرن فيوتشر بالدوري وفاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.