شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة الإياب بين منتخب مصر للسيدات أمام السنغال بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة مباراة منتخب مصر للسيدات أمام السنغال الثلاثاء المقبل، فى إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا باستاد السلام بدون حضور جماهيرى.

ووصلت بعثة منتخب السيدات، بقيادة محمد كمال، من السنغال الجمعة الماضى، بعد خوض مواجهة الذهاب أمام المنتخب السنغالي في ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 30 من شهر نوفمبر الماضي موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال والتي انتهت بفوز الأخير برباعية نظيفة، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر الجارى باستاد السلام بالقاهرة.

وضمت البعثة 22 لاعبة منهم 12 لاعبة محترفة و10 لاعبات محليات بينهن حارسة مرمى وحيدة وهي حبيبة صبري، ويسعى محمد كمال المدير الفني للسيدات للفوز على المنتخب السنغالي في مباراة العودة المقرر لها 5 ديسمبر الجاري.