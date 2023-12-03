شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يبحث عن ثانى انتصاراته أمام الهلال الليبي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر ضيفاً على الهلال الليبي، فى السادسة مساء اليوم الأحد، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب استاد شهداء بنينا.

وفاز مودرن فيوتشر فى اللقاء الأول من دور المجموعات على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، فى اللقاء الذي أقيم باستاد السلام، بينما خسر الهلال الليبي أمام اتحاد الجزائر بهدفين نظيفين.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري، ويتصدر اتحاد الجزائر مجموعة مودرن فيوتشر برصيد 3 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر بنفس الرصيد، بينما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي في المركز الثالث، وأخيراً الهلال الليبي دون نقاط فى مؤخرة المجموعة.

وحرص البرتغالي فورموسينيو، المدير الفني للفريق، على معالجة الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق في اللقاء الأخير بالدوري أمام الزمالك بهدفين نظيفين، وضمت بعثة مودرن فيوتشر 22 لاعباً وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، أحمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

وكان علاء ميهوب مدير الكرة بفريق مودرن فيوتشر، إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد ببطولة الدوري الممتاز " دورى Nile"، وقام ميهوب بتعنيف الاعبين بعد انتهاء اللقاء، وأكد لهم أن إيقاف المستحقات ليس بسبب الهزيمة من الفريق الأبيض، خاصة وأن أي فريق معرض للخسارة ولكن قراره جاء لظهور اللاعبين بمستوى سيئ ولم يظهرو الروح القتالية داخل الملعب.

ومن المتوقع أن يخوض مودرن فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع، ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.