شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يطلب عقد جلسة مع كولر بعد استبعاده من رحلة الأهلى لتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أكرم توفيق، الظهير الأيمن للنادى الاهلى، من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقد جلسة معه للتعرف على الأسباب الفنية التى دفعته لاستبعاده من رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب أكرم توفيق فى التحدث مع مدربه للوقوف على رؤيته الفنية التى يحتاجها منه في الملعب لتنفيذها، لاسيما أن اللاعب بعيد عن المشاركة مع المارد الأحمر منذ فترة طويلة بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى مرتين على التوالي.

ويرى أكرم توفيق أن الاجتهاد فى التدريبات وتنفيذ تعليمات المدرب السويسري هما أقصر الطرق للعودة للتشكيل الأساسى للأهلى خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل ارتباط المارد الأحمر بخوض منافسات كأس العالم للأندية منتصف الشهر الجاري، وهى البطولة التي يرغب أكرم توفيق فى المشاركة بها بعد غيابه عن النسخة الماضية بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.