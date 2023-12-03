شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف سوار الغينى الليلة فى الجولة الثانية بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع سوار الغيني فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، فى إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتم إخطار الفريقين من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة المباراة فى التاسعة مساء بدلاً من السابعة مساءً، بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني للمباراة، خاصة أن اللقاء كان مقرراً له السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار، قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، ما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام فى التاسعة مساءً.

ويتولى الجنوب أفريقي أبونجيل توم إدارة المباراة تحكيميًا، ويعاونه كل من مواطنه الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو مساعد ثاني، والجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني حكم رابع، واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب على إلمي مراقباً للمباراة، والتوجولي كوكو ديجاوب مراقباً للحكام .

في السياق ذاته، يبحث معتمد جمال، القائم بأعمل المدير الفني لفريق الزمالك، عن تحقيق الفوز على سوار الغينى ليستكمل سلسلة اللاهزيمة، حيث تولى المدرب مهام عمله منذ لقاء بيراميدز في كأس مصر، ونجح في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدف في الجولة الأولى بدور مجموعات الكونفدرالية، ثم الفوز على مودرن فيوتشر بثنائية في الدورى، وهو الدافع الذى يسعى المدرب لمواصلته أمام سوار الغينى.

وتحدث معتمد جمال مع لاعبي فريقه حول ضرورة التركيز وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في مواجهة أبو سليم وأدت لتأزم المباراة، كما طالب بالعمل على التسجيل المبكر في شباك الفريق الغينى، مع التأمين الدفاعى المحكم في ظل امتلاكهم بعض السرعات التي قد تمثل خطورة على مرمى محمد عواد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما، خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو"، وهو نفس التشكيل الذى خاض به الفريق مواجهة مودرن فيوتشر الأخيرة.

على الجانب الآخر، يسعى فريق سوار الغينى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الأولى من ساجرادا اسبيرانسا الأنجولى، بنتيجة 2 / 0، ويسعى فريق سوار لتحقيق الفوز على الفارس الأبيض واقتناص ثلاث نقاط يعيدوه للصراع في المجموعة.