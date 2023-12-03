شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى يحسم موقف مدافع الأهلى من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، للفحص الطبى اليوم الأحد لتحديد حجم إصابته التى تعرض لها فى مباراة يانج أفريكانز التنزانى أمس بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لما كشف عنه أحمد جاب الله طبيب الأهلى، فإن ياسر إبراهيم تعرض لكدمة قوية في الركبة، ومازال موقفه النهائي غامضًا، وفقا للاختبار الطبي والأشعة التي سيخضع لها بعد عودة المارد الأحمر من تنزانيا.

ويكشف الفحص الطبى موقف اللاعب النهائي من مباراة شباب بلوزداد الجزائري والمقرر لها الجمعة المقبل، كما سيحدد موعد عودة اللاعب بصورة طبيعية للتدريبات مع زملائه.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي التي كان مقررا لها 6 ديسمبر الجاري فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية. ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.