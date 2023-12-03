موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم "بوابة الخليج 365" موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والمقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الكالتشيو 2023-2024.

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

ستكون مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي منقولة عبر قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة، حيث أن شبكة قنوات أبوظبي هي المالك الحصري لحقوق بث مباريات بطولة الدوري الايطالي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

وسيتولى المعلق المصري بلال علام، مهمة التعليق على مباراة نابولي وإنتر ميلان، في منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ترتيب إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر، بينما يتواجد نابولي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.