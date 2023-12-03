جدول مباريات اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد، الموافق 3 ديسمبر 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث ستقام مواجهات في كأس الكونفدرالية، والدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء الزمالك ونظيره سوار الغيني، بجانب لقاء ليفربول ونظيره فولهام، ومانشستر سيتي ضد توتنهام، و برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية اليوم:

سوبر سبورت ضد اتحاد العاصمة، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

أبو سليم ضد ساجرادا، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

الهلال الليبي ضد مودرن فيوتشر، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "bein sport 6".

أكاديميكا لوبيتو ضد الإفريقي التونسي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

دريمز الغاني ضد ريفرز يونايتد النيجيري، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

الملعب المالي ضد نهضة بركان المغربي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

سوار الغيني ضد الزمالك، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناتي "بي إن سبورت HD6"، بالإضافة إلى قناة "أون تايم سبورت" الأرضية.

سيخوخون الجنوب إفريقي ضد ديابل نوار الكونغولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم:

بورنموث ضد أستون فيلا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

تشيلسي ضد برايتون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

وست هام ضد كريستال بالاس، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

ليفربول ضد فولهام، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مانشستر سيتي ضد توتنهام، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم:

ريال مايوركا ضد ديبورتيفو، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ألميريا ضد ريال بيتيس، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

إشبيلية ضد فياريال، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

ليتشي ضد بولونيا، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيورنتينا ضد ساليرنيتانا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي ضد هيلاس فيرونا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساسولو ضد روما، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

نابولي ضد انتر ميلان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم:

ماينز ضد فرايبورج، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

باير ليفركوزن ضد بورسيا دورتموند، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

أوجسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم:

لوهافر ضد باريس سان جيرمان، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 1 HD Croatia".

تولوز ضد لوريان، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 6 HD Serbia".

موناكو ضد مونبيلييه، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 5 HD Serbia".

ستاد بريست ضد كليرمون فوت، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ليل ضد ميتز، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مارسيليا ضد رين، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".