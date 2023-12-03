تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار الغيني.. تغير وحيد مرتقب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك عندما يستضيف نظيره سوار الغيني علي ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المتصدر ساجرادا الأنجولي الذي يتفوق بفارق الأهداف.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار الغيني

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمد أشرف "روقا".

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"، سيف الدين الجزيري، إبراهيما نداي.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك وسوار الغيني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم

تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD6، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية.