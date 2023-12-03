شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مطالب لـ فيتوريا قبل بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار خلال يناير المقبل، ويرغب اتحاد الكرة في توفير الأجواء اللازمة للمنافسة بقوة على اللقب الأفريقي الغائب من خلال تلبية مطالب المدير الفني قبل البطولة.

انطلاق المعسكر 3 يناير

اتفق اتحاد الكرة مع فيتوريا على توقف الدورى يوم 2 يناير على أن يبدأ معسكر الفراعنة استعدادا للبطولة في اليوم التالى.

مباراة ودية

طلب فيتوريا من اتحاد الكرة توفير مباراة ودية قبل البطولة، لتجربة بعض الأفكار التي يرغب فيها توصيلها للاعبين قبل البطولة، ويبحث اتحاد الكرة عن مباراة ودية مع أحد منتخبات التصنيف الثانى.

تقرير نهائي بشأن حجازى والونش

كما طلب فيتوريا تقريرا نهائيا عن موقف أحمد حجازى ومحمود الونش وموقفهما من اللحاق بالبطولة، خاصة وأنهما غابا للإصابة مؤخرا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

ويمتلك منتخبنا الوطني المصري، الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، وستجمع مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار، صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم 13 يناير المقبل.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن المجموعات التالية: "المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو، والمجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق، والمجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا، والمجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا، والمجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا، والمجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.