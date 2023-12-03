شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى وشيكا وأوباما فى التشكيل المتوقع للزمالك أمام سوار الغينى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى دقات التاسعة مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سوار الغينى في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التى تقام باستاد السلام.

ومن المنتظر أن يخوض معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وعمر جابر، وعلى مستوى خط الوسط من المتوقع أن يعتمد على نبيل عماد دونجا وعمرو السيسي وإبراهيم نداي وأحمد مصطفي زيزو، بينما يشارك شيكابالا وأوباما وسيف الجزيري فى الهجوم.

وعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين أمس، تحدث خلالها حول أهمية مباراة سوار الغيني وضرورة الفوز لحصد الثلاث نقاط وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور ربع النهائي.

وأكد القائم بأعمال المدير الفني للفريق، فى حديثه مع اللاعبين، ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز، وحذر من الاستهتار بالفريق المنافس وطالب لاعبو الأبيض بالتركيز.