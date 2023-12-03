شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى 2003 يواجه الزمالك اليوم فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلى مواليد 2003 فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، خارج ملعبه مع الزمالك في لقاء قمة دوري الجمهورية للشباب، الذي يجمع الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة 14 من البطولة.



ويدخل أهلي 2003 مباراته أمام الزمالك وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة السابقة على حساب فريق بيراميدز بخماسية نظيفة، ويأمل في تحقيق فوز جديد اليوم لكي يعزز صدارته للترتيب.



ويمتلك أهلي 2003 المباراة وفى رصيده 28 نقطة، بعدما فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر 3 مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة 1/0، وعلى الجونة4/0، وعلى السد بأسوان 2/0، وخسر أمام الاتحاد 1/0، وفاز على إنبي 2/1، وعلى المصري 2/1، وعلى المقاولون 3/1، وخسر أمام غزل المحلة 1/0، وأمام سيراميكا 2/0، وفاز على زد 3/1، وعلى فيوتشر 5/1، وتعادل مع القناة 1/1 وخسر بركلات الترجيح 4/5، وفاز على بيراميدز 5/0، مسجلًا 28 هدفًا، مقابل 10 أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.