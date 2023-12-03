شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سوار الغينى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال اليوم، الأحد، لمواجهة سوار الغينى فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعدما فاز الزمالك على أبوسليم بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. ونجح يوسف أوباما فى إحراز هدف الفوز للزمالك فى مرمى أبوسليم الليبي عن طريق رأسية مميزة سكنت الشباك، فى المباراة التى جمعتهما الأسبوع الماضى ببرج العرب.

وطلب نادي الزمالك من نظيره سوار الغيني إقامة المباراة في القاهرة بدلاً من كوت ديفوار، وتمت الموافقة من جانب الفريق الغيني، على أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.