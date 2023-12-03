شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم وموعد عودته للمشاركة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات إصابة محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ثنائى الاهلى وموقفهما من المشاركة فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال الأفريقى، وكذلك اللحاق ببعثة المارد الأحمر التى ستشارك فى كأس العالم للأندية.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إصابة محمد عبد المنعم تحتاج 10 أيام، وتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري، وسيخضع للفحص الطبى اليوم بسبب استمرار تورم قدمه، وعلى إثره سيتحدد موقفه من المشاركة فى كأس العالم للأندية، ولكن هناك تفاؤلا بقدرته على اللحاق بالبطولة".

وأضاف شوبير، "ياسر إبراهيم اشتكى من شد فى نهاية مباراة يانج أفريكانز وسيخضع للأشعة للوقوف على فترة غيابه عن الملاعب".

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي التي كان مقررا لها 6 ديسمبر الجاري فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.