شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر فى التشكيل المتوقع أمام الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر لخوض ثاني جولاته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يحل ضيفاً على الهلال الليبي. وحقق مودرن فيوتشر فوزاً مثيراً في اللقاء الأول من دور المجموعات على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، فى اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام، بينما خسر الهلال الليبي أمام اتحاد الجزائر بهدفين نظيفين.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي

تقام مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي فى السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد شهداء بنينا.

ومن المتوقع أن يخوض مودرن فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: ومن المتوقع أن يخوض مودرن فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي هجوم: أحمد عاطف

ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري، ويتصدر اتحاد الجزائر مجموعة مودرن فيوتشر برصيد 3 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر بنفس الرصيد، بينما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي في المركز الثالث، وأخيراً الهلال الليبي بدون نقاط في مؤخرة المجموعة.

وأخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع، ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.